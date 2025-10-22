اسرائیلی تاریخ دھوکا، مکاری سے بھری ہے ،مجلس وحدت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ باقر عباس زیدی نے اسرائیل و فلسطین تنازع پر حالیہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہارکرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل وہ ملک ہے۔
جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بین الاقوامی معاہدوں اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کی تاریخ دھوکے ، مکاری اور جبر سے بھری پڑی ہے ، اس لیے موجودہ جنگ بندی معاہدہ بھی اسرائیل کی سیاسی چال اور وقتی حربہ ہو سکتا ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں بطورِ ضامن شامل ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر مجبور کریں اور فلسطینی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔