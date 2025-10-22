ڈینگی، ملیریا اور سی بی سی ٹیسٹوں کی قیمتوں میں کمی
ایس ایچ سی سی کی قیمتیں 21اکتوبر سے 31دسمبر تک لاگو ہوں گیاقدام کا مقصد صحت کی سہولیات کو عوام کیلئے مزید سستا بنانا ہے ،ڈاکٹراحسن
کراچی(سٹی ڈیسک)سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ڈینگی، ملیریا اور سی بی سی ٹیسٹوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے ۔ یہ قیمتیں 21 اکتوبر سے 31 دسمبر 2025 تک لاگو ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد ڈینگی کی وبا میں مریضوں کو فائدہ پہنچانا اور صحت کی سہولیات کو عوام کیلئے مزید سستا بنانا ہے ۔ ایس ایچ سی سی کے سی ای او ڈاکٹر احسن قوی صدیقی نے کہا کہ یہ فیصلہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے ، کیونکہ اس وقت سندھ میں ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہورہا ہے اور بڑھتے ہوئے کیسز کے دوران ڈاکٹر مریضوں کو یہ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن ٹیسٹوں کی قیمتیں کم کی گئی ہیں ان میں آئی سی ٹی ملیریا ٹیسٹ 3,050 کے بجائے 600، ڈینگی ٹیسٹ 4,550 سے کم کرکے 1100، ڈینگی آئی جی ایم/ کومبو ٹیسٹ 4150 سے کم کرکے 1500 اور سمیر ٹیسٹ کے ساتھ سی بی سی (بشمول ڈینگی کیسز کے لیے فالو اپ سی بی سی 1,250 کے بجائے 500 میں کی جائے گی۔آغا خان یونیورسٹی اسپتال، ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائیگناسٹک سینٹرز اور چغتائی لیبارٹری سمیت کئی ممتاز لیبارٹریز نے سندھ بھر میں کم نرخوں پر یہ ٹیسٹ پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے ۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق جو لیبارٹریاں پہلے ہی کم یا مساوی قیمتوں پر ٹیسٹ کررہی ہیں وہ اسی قیمتوں کو جاری رکھیں گے ۔