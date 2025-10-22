گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات
کراچی(این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان اور دبئی کے درمیان سماجی و تکنیکی شعبوں میں تعاون کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔آئی ٹی کے ذریعے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جا رہا ہے ۔
یہ نوجوان خودمختاری کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خاندانوں کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہارا نہوں نے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیر عائشہ اے سید سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا ۔عائشہ اے سید نے اے آئی کورسز کے طلبہ سے ملاقات بھی کی۔