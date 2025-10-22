صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

  • کراچی
گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

کراچی(این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان اور دبئی کے درمیان سماجی و تکنیکی شعبوں میں تعاون کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔آئی ٹی کے ذریعے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جا رہا ہے ۔

یہ نوجوان خودمختاری کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خاندانوں کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہارا نہوں نے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیر عائشہ اے سید سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا ۔عائشہ اے سید نے اے آئی کورسز کے طلبہ سے ملاقات بھی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر