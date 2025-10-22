مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم
غیر فعال لیبر رومز ،دواؤں کی قلت برداشت نہیں کی جائیگی، ڈاکٹرعذرا پیچوہو ایمرجنسی ٹرے ، موبائل لائٹس اور ٹوائلٹس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیرِ صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے صوبے کے بنیادی مراکزِ صحت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے خبردار کیا کہ کسی بھی ضلع میں سہولتوں کی کمی، غیر فعال لیبر رومز یا دواؤں کی قلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی پی ایچ آئی سندھ کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کو محفوظ، معیاری اور باعزت طبی سہولت فراہم کرنا حکومتِ سندھ کا عزم ہے ۔مختلف اضلاع میں موجود بنیادی مراکز صحت پر ضروری سہولتیں، عملے کی دستیابی، اے این سی/ پی این سی، ٹی بی، فیملی پلاننگ، غذائیت اور دواؤں کی فراہمی سے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا ۔ بعض اضلاع میں سہولتوں کی عدم دستیابی پر وزیر صحت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیاگیا۔وزیر صحت کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے لیبر رومز کی مکمل فعالیت کو یقینی بنایا جائے ، اہلکار ہر ممکن تعاون کیلئے موجود ہوں اور کام معیاری اور شفاف ہونا چاہیے ، جہاں بھی سہولتوں کا فقدان ہے اسے ٹھیک کریں۔ وزیر صحت نے حکم دیا کہ کراچی ویسٹ اور کشمور سمیت تمام اضلاع میں ہنگامی ادویات ہر وقت دستیاب ہونی چاہئیں، گوداموں کا قیام فوری طور پر یقینی بنایا جائے اور ادویات کا ذخیرہ محفوظ رکھا جائے ۔ غلط رپورٹنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ صوبے کے تمام مراکز صحت میں ایمرجنسی ٹرے ، موبائل لائٹس اور ٹوائلٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔