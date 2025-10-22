کے ایم سی اور دیگر حکام سے عملدرآمد رپورٹ طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں پبلک پارکس کو نجی افراد کے حوالے کرنے اور کمرشل سرگرمیوں سے متعلق توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے کے ایم سی اور دیگر حکام سے عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔
عدالت نے واضح کیا کہ اگر عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو متعلقہ حکام کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین اور ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے میئر کراچی، ڈائریکٹر پارکس اور ڈی جی کے ڈی اے کے خلاف دائر توہینِ عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل محمد واوڈا ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ سندھ ہائیکورٹ نے قبل ازیں پبلک پارکس کو نجی کنٹرول سے واگزار کرانے کے واضح احکامات جاری کیے تھے مگر تاحال ان احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔