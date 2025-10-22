صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ایم سی اور دیگر حکام سے عملدرآمد رپورٹ طلب

  • کراچی
کے ایم سی اور دیگر حکام سے عملدرآمد رپورٹ طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں پبلک پارکس کو نجی افراد کے حوالے کرنے اور کمرشل سرگرمیوں سے متعلق توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے کے ایم سی اور دیگر حکام سے عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔

عدالت نے واضح کیا کہ اگر عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو متعلقہ حکام کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین اور ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے میئر کراچی، ڈائریکٹر پارکس اور ڈی جی کے ڈی اے کے خلاف دائر توہینِ عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل محمد واوڈا ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ سندھ ہائیکورٹ نے قبل ازیں پبلک پارکس کو نجی کنٹرول سے واگزار کرانے کے واضح احکامات جاری کیے تھے مگر تاحال ان احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں

سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی

مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر

مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر