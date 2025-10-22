رفاہی پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ کیس میں گواہوں کو پیش کرنے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے کلفٹن کے دو رفاحی پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں آئندہ سماعت پر گواہوں کو ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت کردی ہے ۔
عدالت نے واضح کیا کہ آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رفاحی پلاٹس کو کمرشل مقاصد کے لیے الاٹ کیا اور اس عمل کے ذریعے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ریکارڈ کے مطابق مذکورہ کیس کا ریفرنس ابتدائی طور پر نیب عدالت میں زیرِ سماعت تھا تاہم 2024 میں چیئرمین نیب نے ریفرنس کو صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو منتقل کرنے کی منظوری دی تھی جس کے بعد کیس کی کارروائی اینٹی کرپشن عدالت میں شروع کی گئی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ تمام گواہان کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کردی۔