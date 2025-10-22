صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رفاہی پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ کیس میں گواہوں کو پیش کرنے کی ہدایت

  • کراچی
رفاہی پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ کیس میں گواہوں کو پیش کرنے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے کلفٹن کے دو رفاحی پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں آئندہ سماعت پر گواہوں کو ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت کردی ہے ۔

عدالت نے واضح کیا کہ آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رفاحی پلاٹس کو کمرشل مقاصد کے لیے الاٹ کیا اور اس عمل کے ذریعے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ریکارڈ کے مطابق مذکورہ کیس کا ریفرنس ابتدائی طور پر نیب عدالت میں زیرِ سماعت تھا تاہم 2024 میں چیئرمین نیب نے ریفرنس کو صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو منتقل کرنے کی منظوری دی تھی جس کے بعد کیس کی کارروائی اینٹی کرپشن عدالت میں شروع کی گئی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ تمام گواہان کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر