توہینِ عدالت کی درخواست پر سندھ حکومت و دیگر فریقین سے جواب طلب
ضلعی عدلیہ کے ملازمین کی مساوی تنخواہوں اور الاؤنسزکے احکامات پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ماتحت عدالتوں کے ملازمین کی مساوی تنخواہوں اور الاونسز سے متعلق توہینِ عدالت کی درخواست پر سندھ حکومت و دیگر فریقین سے 2 دسمبر تک جواب طلب کرلیا ہے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہ کیا گیا تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالت نے ضلعی عدلیہ کے ملازمین کو سندھ ہائیکورٹ کے ملازمین کے مساوی تنخواہیں اور مراعات دینے کا حکم دیا تھا تاہم عدالتی حکم پر تاحال کوئی عملدرآمد نہیں کیا گیا۔ وکیل نے مزید کہا کہ سندھ حکومت آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام عدالتی ملازمین کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی پابند ہے لیکن ضلعی عدالتوں کے ملازمین کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ۔ ان کے مطابق عدالت کے واضح احکامات کے باوجود جوڈیشل الاؤنسز اور دیگر مراعات کی فراہمی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ سندھ حکومت کو عدالتی حکم پر فوری عملدرآمد کا پابند کیا جائے بصورت دیگر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے ۔ فریقین آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب جمع کرائیں ۔