صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توہینِ عدالت کی درخواست پر سندھ حکومت و دیگر فریقین سے جواب طلب

  • کراچی
توہینِ عدالت کی درخواست پر سندھ حکومت و دیگر فریقین سے جواب طلب

ضلعی عدلیہ کے ملازمین کی مساوی تنخواہوں اور الاؤنسزکے احکامات پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ماتحت عدالتوں کے ملازمین کی مساوی تنخواہوں اور الاونسز سے متعلق توہینِ عدالت کی درخواست پر سندھ حکومت و دیگر فریقین سے 2 دسمبر تک جواب طلب کرلیا ہے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہ کیا گیا تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالت نے ضلعی عدلیہ کے ملازمین کو سندھ ہائیکورٹ کے ملازمین کے مساوی تنخواہیں اور مراعات دینے کا حکم دیا تھا تاہم عدالتی حکم پر تاحال کوئی عملدرآمد نہیں کیا گیا۔ وکیل نے مزید کہا کہ سندھ حکومت آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام عدالتی ملازمین کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی پابند ہے لیکن ضلعی عدالتوں کے ملازمین کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ۔ ان کے مطابق عدالت کے واضح احکامات کے باوجود جوڈیشل الاؤنسز اور دیگر مراعات کی فراہمی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ سندھ حکومت کو عدالتی حکم پر فوری عملدرآمد کا پابند کیا جائے بصورت دیگر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے ۔  فریقین آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب جمع کرائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں

سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی

مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر

مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر