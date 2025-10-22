جامع مسجد نایاب کی اوقافی املاک واگزار کرانے کیلئے کامیاب آپریشن
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیرِ اوقاف سید ریاض حسین شاہ شیرازی کی ہدایت پر محکمہ اوقاف نے لیاقت آباد ڈاک خانہ مین اسٹاپ ویسٹ سرکل میں واقع جامع مسجد نایاب کی اوقافی املاک واگزار کرانے کے لیے کامیاب آپریشن کیا۔
جس کے دوران محمد عابد خان لودھی، محمد فیصل لودھی اور مسمات جمیل بانو کو جامع مسجد نایاب سے منسلک یونٹس نمبر 01، 02، 03، 04، 05، 06 اور 40 سے بطور ڈیفالٹر قانونی طور پر بے دخل کیا گیا۔ کارروائی کے دوران 2 ہوٹلوں سمیت کل 7 یونٹس سیل کر کے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے۔