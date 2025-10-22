صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

  • کراچی
وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے تین رکنی وفد کے ہمراہ ان کے دفتر میں ملاقات کی۔

ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، سکیورٹی تعاون، پولیس اصلاحات اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں فریقین نے عالمی امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔برطانوی ہائی کمشنر نے سندھ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سندھ کے جدید اور ماڈرن پولیسنگ کے وژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کے خلاف کامیاب جنگ کا انحصار جدید آلات، موثر تکنیکس اور ان کے درست استعمال پر ہے ۔اس موقع پر ہائی کمشنر نے سندھ پولیس کے لیے جدید تربیتی پروگرامز کی فراہمی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے پولیس ریفارمز کے شعبے میں بھی مکمل سپورٹ کی پیشکش کی۔وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ بین الاقوامی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں

سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی

مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر

مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر