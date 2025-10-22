وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے تین رکنی وفد کے ہمراہ ان کے دفتر میں ملاقات کی۔
ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، سکیورٹی تعاون، پولیس اصلاحات اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں فریقین نے عالمی امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔برطانوی ہائی کمشنر نے سندھ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سندھ کے جدید اور ماڈرن پولیسنگ کے وژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کے خلاف کامیاب جنگ کا انحصار جدید آلات، موثر تکنیکس اور ان کے درست استعمال پر ہے ۔اس موقع پر ہائی کمشنر نے سندھ پولیس کے لیے جدید تربیتی پروگرامز کی فراہمی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے پولیس ریفارمز کے شعبے میں بھی مکمل سپورٹ کی پیشکش کی۔وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ بین الاقوامی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔