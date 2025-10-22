صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سفاری واکرز کلب کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

کراچی(سٹی ڈیسک)سفاری واکرز کلب کے نو منتخب عہدیداروں نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ باوقار حلف برداری تقریب کراچی سفاری پارک میں منعقد کی گئی۔

جس میں نو منتخب عہدیداروں نے اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ سفاری واکرز کلب کے چیف پیٹرن سید گلزار شاہ نے عہدیداروں سے حلف لیا۔ سفاری واکرز کلب کی ڈاکٹر شاہین ندیم نے بلامقابلہ منتخب ہونے کے بعد اپنے کابینہ کا اعلان کیا۔ جس میں شہزاد نائب صدر شہزاد رفعت، ڈاکٹر ملوک جنرل سیکریٹری ، محمد اکبر اطلاعات سیکریٹری، محمد موسیٰ فنانس سیکریٹری جبکہ عامر شیخ کو آفس سیکریٹری مقرر کیا گیا۔

