کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت
اجلاس میں اشیا کی سبزی منڈی و عام مارکیٹوں میں قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیشڈپٹی کمشنرز گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کریں ،سیدحسن نقوی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سیدحسن نقوی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹماٹر کی قیمت کا نوٹس لیا ۔فیصلہ کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر فوری نوعیت کی کارروائی کرکے یقینی بنائیں گے کہ سبزی منڈی میں ٹماٹر سمیت تمام فروٹس اور سبزیوں کی مناسب قیمتیں مقرر کی جائیں جبکہ تمام ڈپٹی کمشنرز سرکاری قیمتوں کو نافذ کرنے خاص طور پر ٹماٹر کی مناسب قیمت پر دستیابی کو یقینی بنائیں گے ۔ اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر رابعہ سیدنے کمشنر کو گزشتہ ہفتہ اشیا کی سبزی منڈی میں مقرر کردہ قیمتوں اور مارکیٹ میں شہریوں کو دستیاب قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا ۔انہوں نے بتایا کہ 16 اکتوبر کو 160روپے آکشن قیمت تھی اور مارکیٹ قیمت 310روپے پر فروخت ہوا ۔ 17 اکتوبر کو 188 روپے آکشن قیمت تھی جب کہ مارکیٹ میں 400 روپے ، 18 اکتوبر کو 253 آکشن قیمت تھی مارکیٹ میں 400رروپے پر فروخت ہو ا ۔ 19 اکتوبر کو 263 روپے آکشن قیمت تھی جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 400روپے پر فروخت ہوئے ۔ اسی طرح 20 اکتوبر کو 301 روپے آکشن قیمت تھی اور مارکیٹ میں 400 روپے قیمت پر دستیاب تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے ۔