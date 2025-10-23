میرپور خاص: رقم کٹوتی پر20 سے زائد ڈیوائس ہولڈر گرفتار
جھڈو میں ایف آئی اے چھاپہ، سپورٹ مراکز پربدنظمی سے مستحقین پریشانگرمی میں متعدد خواتین بیہوش، ایجنٹ مافیا دیہات میں جاکر کٹوتی کرنے لگی
میرپور خاص،جھڈو (بیورو رپورٹ، نمائندہ) بینظیر انکم سپورٹ پروگرام (BISP) کے مراکز پربدنظمی اور بے قاعدگی بڑھ گئی ہے ، جھڈو میں ایف آئی اے کے چھاپے میں 20 سے زائد ڈیوائس ہولڈرز کو گرفتار کرلیا گیا، اقساط کی تقسیم کے دوران ایجنٹ مافیا مکمل طور پر متحرک ہے جو کہ مستحق غریب خواتین سے رشوت وصول کر کے انہیں ترجیحی بنیادپر قسطیں دلواتے ہیں، ذرائع کے مطابق مراکز کے اندر موجود ڈیوائس ہولڈرز بھی ایجنٹوں کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ بااثر ایجنٹ مبینہ طور پر ہر مستحق خاتون کی قسط سے 15 سو روپے سے دو ہزار تک غیرقانونی طور پر کاٹ رہے ہیں گرمی اور طویل قطاروں کے باعث کئی خواتین بیہوش ہوگئیں، جس پر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق شہر اور دیگر تحصیلوں میں ڈیوائس ہولڈر اب گاؤں گاؤں جاکر ایجنٹوں کے ذریعے کٹوتی کا نیا طریقہ متعارف کرا چکے ہیں، ایک ایجنٹ نے بتایا کہ ایف آئی اے اور دیگر ٹیموں کے خوف سے اب ڈیوائس ہولڈر دیہی علاقوں کی خواتین کو رقم کی تقسیم کے لیے ٹنڈو الہیار سے کچھ افراد کو شہر میں انٹری دلا کر گاؤں گاؤں جاکر کٹوتی کے بعد رقم تقسیم کررہے ہیں جبکہ سینٹروں کے بجائے مختلف مقامات پر خواتین کو بلا کر کٹوتی کے بعد رقم دیئے جانے کی بھی اطلاعات ہیں، دیہی علاقوں میں جانے والے ایجنٹ چند گھنٹوں میں کارروائی دکھا کر موقع سے فرار ہوجاتے ہیں۔