میرپور خاص: دکان کے تالے توڑکر 8 تولہ طلائی زیورات چوری
سونار گلی میں واردات۔ پولیس نے 2 چوکیداروں کو حراست میں لے لیاباندھی میں خواتین ڈکیت گھر سے 3 تولہ زیورات، دیگر سامان لوٹ کرفرار
میرپورخاص، باندھی، محراب پور (بیورو رپورٹ، نامہ نگار، نمائدہ )میرپورخاص میں چور سونار گلی میں دکان کے تالے توڑ کر 8 تولہ طلائی زیورات، موبائل فون لیکر فرار ہوگئے ، پولیس نے دو چوکیداروں کو حراست میں لے لیا، باندھی میں خواتین ڈکیتوں نے گھر سے 3 تولہ طلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ لیا۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص میں فجر کے وقت سونار گلی، شاہی بازار میں تین نامعلوم مسلح افراد نے اوم پرکاش نامی سونار کی دکان کے تالے توڑ کر تقریباً 8 تولہ زیورات چوری کرلئے، دکاندار اور عینی شاہدین کے مطابق ملزمان نے واردات کے دوران گلی میں نمازِ فجر کے لیے گھروں سے نکلنے والے نمازی حضرات کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے بھی موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ باندھی کی مغل مارکیٹ میں واقع ساجد علی آرائیں ڈیکوریشن والے کے گھر میں تین نامعلوم مسلح خواتین نے گھس کر بڑی ڈکیتی کی واردات کی۔اس دوران خواتین نے گھر کی خاتون کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر گھر کا صفایا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ خواتین گھر سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی، ڈھائی تولہ سونا اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئیں۔ محراب پور کے قریب ہالانی میں موٹر سائیکل چھین لی گئی، قومی شاہراہ پر ذوق ریسٹورنٹ کے سامنے رہزنوں نے اسلحہ کے زور پر مرزا پور کے رہائشی سیپکو ملازم مقصود احمد سہتو سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھینا۔