قاسم آباد میں بدبخت بیٹے نے اپنی والدہ قتل کردی
گھریلو ناچاقی پر ملزم حنیف مری نے رخسار خاتون پرگولیاں چلائیںفرار کی کوشش ناکام، سیری پولیس نے دواشتہاری گرفتار کرلئے
حیدرآباد (بیورو رپورٹ) تھانہ نسیم نگر کی حدود میں واقع الشہباز کالونی قاسم آباد میں گزشتہ شام ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، جہاں گھریلو ناچاقی پر بدبخت حنیف مری ولد محمد ایوب مری نے اپنی والدہ مسماۃ رخسار عمر تقریباً 45/50سال کو گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور فرار ہوگیا، تاہم بعد میں گرفتار کرلیا گیا، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے بروقت پہنچ کر لاش اسپتال منتقل کی، اور ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔مقتولہ کے شوہر محمد ایوب مری ولد محمد بخش مری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کردیا گیا۔ بدھ 22 اکتوبر کو نسیم نگر پولیس نے مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم حنیف مری کو بائی پاس نزد قائد اعظم پارک سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے قتل میں استعمال ہونے والا غیر قانونی 30 بور پستول برآمد کر لیا گیا ہے ۔ ادھر سیری پولیس کی شاندار کارروائی میں قتل کے دو اشتہاری ملزمان گرفتار کرلئے گئے ، پولیس نے خفیہ اطلاع پر توکل علی میر جت روڈ پر کارروائی کی۔ اس دوران ملزمان وقار احمد عرف وکیل ماچھی ولد شیر دل ماچھی اور اسکی اہلیہ گل بانو عرف پری زوجہ وقار عرف وکیل ماچھی، ساکن پٹارو، ضلع جامشورو کو گرفتار کر لیا۔