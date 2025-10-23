غزہ میں اسرائیل درندگی سے باز نہیں آیا، تنظیم اسلامی
جنگ بندی معاہدے کے باوجود حملے جاری رکھے ہوئے ہے ، شجاع الدینعالمی برادری، ثالث معاہدے کی خلاف ورزی پرجواب طلب کریں، بیان
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلہ کے معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اسرائیل درندگی سے باز نہیں آیا۔ عالمی برادری اور ثالث اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر جواب طلب کریں ۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہود کی سرشت میں دھوکہ اور دجل شامل ہے ۔ تنظیم اسلامی نے حماس کے ساتھ اسرائیل کے ہر معاہدے پر اپنے تحفظات کا دو ٹوک الفاظ میں اظہار کیا کہ اِس مغضوب علیہم قوم سے وعدوں پر پہرا دیا جائے، اسرائیل غزہ کے مسلمانوں کو امن معاہدے کے باوجود شہید کرے اور غزہ کے مسلمانوں کیلئے بین الاقوامی امداد پر بھی روک لگائے، تو تمام مسلم ممالک بالعموم اور معاہدے کے ضامن ترکیہ، مصر اور قطر بالخصوص اِن ظالموں کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اُنہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے حالانکہ یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ غزہ کی تباہی اور اب معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمان میں یہ تک کہہ دیا کہ غزہ پر مسلسل 20 ماہ کی بمباری کیلئے اسلحہ امریکہ نے فراہم کیا۔ افسوس ناک ہے کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں نے ٹرمپ خطاب کو تمام ٹی وی چینلز پر براہِ راست دکھایا۔