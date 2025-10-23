اندرون سندھ: فون پراشیا بیچنے کا جھانسہ دیکر لوٹنے والے 5گرفتار
کڈھرو میں پولیس کی کارروائی، غیر قانونی مقیم افغانیوں کیخلاف آپریشن جاریسکھر میں بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن، 4 ملزم پکڑ لئے
پنگریو، سکھر (نمائندگان دنیا)فون پر اشیا فروخت کا جھانسہ دے کر لوٹنے والے گروہ کے 5 کارندے بدین پولیس نے پکڑ لئے ، جبکہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کیخلاف آپریشن بھی جاری رہا، ادھر سکھر میں بھی 4 مبینہ جرائم پیشہ عناصر پکڑے گئے ،تفصیلات کے مطابق ٹنڈوباگو کے نواحی علاقے کڈھرو میں پولیس نے ایک منظم گروہ کو گرفتار کرلیا جو سندھ بھر کے شہریوں کو فون کالز کے ذریعے مویشی، سگریٹ، پرائز بانڈ سمیت دیگر اشیاء کم قیمت میں فروخت کرنے کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے ہتھیا رہا تھا۔گرفتار ملزمان میں ایاز بھٹی، نبی بخش جمالی، علی احمد چانڈیو، مہر علی بھٹی اور فیاض بھٹی شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقد رقم برآمد کرلی ہے ۔ملزمان نے چند روز قبل ایک شہری دھرموں دیوان کو سگریٹ فروخت کرنے کے بہانے کڈھرو بلایا، جہاں موقع پر پہنچنے پر ملزمان نے اس سے 2 لاکھ روپے چھین لئے تھے ۔ جبکہ ضلع بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا بھرپور سرچ و کومبنگ آپریشن جاری رہا، کارروائیاں مختلف ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ہاؤسز، عوامی مقامات، بس اسٹاپس اور حساس مقامات پر کی جا رہی ہیں، جہاں مشتبہ افراد کے کوائف کی تصدیق جدید ڈیجیٹل ویری فکیشن ڈیوائسز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ سکھر پولیس نے جرائم پیشہ افراد سمیت سماجی برائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاون جاری رکھا، جس میں 4 ملزمان کو حراست میں لے کر مقدمات درج کر لئے گئے ، گرفتار ملزمان کی شناخت محمد اسحاق خالدی، مسکین شیخ، فضل چاچڑ، شوکت بھٹو کے نام سے ہوئی ہے۔