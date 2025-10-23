صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر سکھر کی وزیراعلیٰ، صدر سے ملاقات، ترقیاتی امور پر بریفنگ

  • کراچی
میئر سکھر کی وزیراعلیٰ، صدر سے ملاقات، ترقیاتی امور پر بریفنگ

سکھر(بیورو رپورٹ) میئر سکھر و ترجمان حکومتِ سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ اور رکنِ قومی اسمبلی نعمان اسلام شیخ نے صدرِ آصف زرداری اور وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ سے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔۔۔

 اور سکھر میں جاری اور مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ارسلان اسلام نے صدرِ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اور ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے اشتراک سے جلد شروع منصوبے اور سکھر کے میگا ڈویلپمنٹ پلان سے آگاہ کیا، جس کا مقصد سکھر کو ایک جدید، پائیدار اور بین الاقوامی معیار کا شہر بنانا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کے اہم نکات جن میں ڈرینج اور سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، بارش اور سیلابی پانی کے بہتر اخراج اور پرانے نظام کی جدید خطوط پر بہتری، صاف پانی کی فراہمی، واٹر سپلائی اور مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن، چارجنگ اسٹیشنز اور جدید سہولیات کے ذریعے الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی شامل ہیں۔صدرِ زرداری نے سکھر کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو قابلِ تعریف قرار دیا۔

 

