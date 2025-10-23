ابراہیم حیدری میں مچھلی کے بیوپاریوں سے لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ
کراچی(این این آئی)کراچی کے ساحلی علاقے ابراہیم حیدری میں مچھلی کے بیوپاریوں اور گاڑیوں سے لوٹ مار کے واقعات میں خطرناک اضافہ ہوگیا ہے۔۔۔
مقامی ماہی گیروں کے مطابق شجرہ پمپ سے لے کر تمام فِش فیکٹریز تک مچھلی کی گاڑیوں کو روک کر لوٹنے کے درجنوں واقعات پیش آچکے ہیں۔رپورٹس کے مطابق 20 سے 25 افراد پر مشتمل مسلح ٹولے راستے میں گاڑیاں روک کر عملے کو زدوکوب کرتے ہیں اور زبردستی شکار کی گئی مچھلیاں اتار لیتے ہیں۔ ان وارداتوں کے باعث مقامی تاجر اور ماہی گیر شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ماہی گیروں نے کہاکہ شجرہ پمپ سے لے کر فِش فیکٹریز تک کے علاقے میں یہ واقعات معمول بن چکے ہیں، جس سے نہ صرف لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ عملے کی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیاکہ علاقے میں فوری طور پر موثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔