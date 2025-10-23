صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبا کو امتحانات میں شرکت کی مشروط اجازت

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے داود یونیورسٹی کے تین طلبا کے داخلے منسوخی سے متعلق کیس میں درخواست گزار طلبا کو امتحانات میں شرکت کی مشروط اجازت دے دی۔۔۔

 عدالت نے ہدایت کی کہ طلبا امتحانات سے قبل اپنے حلف نامے یونیورسٹی انتظامیہ کو جمع کروائیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزار طلبا کی جانب سے ایڈووکیٹ عثمان فاروق پیش ہوئے ۔ وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ طلبا کے امتحانات قریب ہیں اور اگر انہیں امتحانات میں شرکت کی اجازت نہ ملی تو ان کا قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا۔وکیل نے مزید کہا کہ بغیر کسی باقاعدہ انکوائری یا شواہد کے طلبا کے مستقبل کو نقصان پہنچایا جارہا ہے ۔ ان کے مطابق انضباطی کمیٹی کی سفارشات پر سنڈیکیٹ کے حتمی فیصلے سے قبل ہی متاثرہ طلبا کا داخلہ منسوخ کردیا گیا جو آئین اور تعلیمی اصولوں کے منافی اقدام ہے ۔ 

 

