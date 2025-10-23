صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارم برنی کی درخواستِ ضمانت پر تفتیشی افسر کو پھر نوٹس

  • کراچی
صارم برنی کی درخواستِ ضمانت پر تفتیشی افسر کو پھر نوٹس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں دستاویزات میں ردوبدل اور انسانی اسمگلنگ کے مقدمے میں گرفتار سماجی رہنما صارم برنی کی درخواستِ ضمانت پر سماعت ہوئی۔۔۔

 عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو ایک مرتبہ پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے سے 4 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران ملزم کی جانب سے راج علی واحد کنور ایڈووکیٹ پیش ہوئے ۔ وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ ایک برس سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مقدمے میں فردِ جرم عائد نہیں کی جاسکی جبکہ استغاثہ کی جانب سے مقدمے کو مسلسل التوا کا شکار رکھا جارہا ہے ، مقدمے میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مسلسل قید میں رکھا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہوسکے

پھاٹا کی زمینوں پر آبادکاری بارے پی سی ون پر غور

محکمہ صنعت اور چینی کمپنی کے مابین تعاون کامعاہدہ

مسئلہ فلسطین کا بذریعہ ٹرمپ حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا : اشرف جلالی

غزہ کی جامعات کے وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ

705لٹر جعلی دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن