صارم برنی کی درخواستِ ضمانت پر تفتیشی افسر کو پھر نوٹس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں دستاویزات میں ردوبدل اور انسانی اسمگلنگ کے مقدمے میں گرفتار سماجی رہنما صارم برنی کی درخواستِ ضمانت پر سماعت ہوئی۔۔۔
عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو ایک مرتبہ پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے سے 4 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران ملزم کی جانب سے راج علی واحد کنور ایڈووکیٹ پیش ہوئے ۔ وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ ایک برس سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مقدمے میں فردِ جرم عائد نہیں کی جاسکی جبکہ استغاثہ کی جانب سے مقدمے کو مسلسل التوا کا شکار رکھا جارہا ہے ، مقدمے میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مسلسل قید میں رکھا گیا ہے ۔