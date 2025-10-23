شہریوں سے لوٹ مار کرنے والا کارسوار گینگ گرفتار
پولیس کی ساحل سمندر کے قریب کارروائی ،قیمتی گھڑیاں موبائل فونز برآمدملزمان کا دورانِ تفتیش اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ساحل پولیس نے کار میں ڈیفنس اور کلفٹن میں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا ،قیمتی گھڑیاں موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد ۔تفصیلات کے مطابق ساحل پولیس نے فیز 8 ساحل سمندر کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کار سوار انتہائی مطلوب 5 رکنی ڈکیت گینگ کے 4 کارندوں کو گرفتار کرلیا، جبکہ ایک ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے 4 عدد غیر قانونی پستول، چھینے گئے موبائل فونز، بریسلٹ، شناختی کارڈز اور قیمتی گھڑیاں برآمد کرلی گئیں۔گرفتار ملزمان کی شناخت انیس ولیم ولد ولیم معراج، امجد ولد خلیل احمد، سونو ولد عارف کھوکھر اور زیشان علی ولد شوکت علی کے نام سے ہوئی ہے ، جبکہ ان کا ساتھی ذیشان حیدر ولد محمد اقبال موقع سے فرار ہوگیا۔ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق گرفتار ملزمان کا گروہ کار میں سوار ہو کر ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں وارداتیں کرتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گروہ کے قبضے سے 130 سے زائد موبائل فون کھلی ہوئی حالت میں ملے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ فرار ملزم زیشان حیدر موبائل فونز کے آئی ایم ایف آئی نمبرز اور پارٹس تبدیل کرنے میں ماہر ہے ۔پولیس کے مطابق ملزمان نے دورانِ تفتیش اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ، جبکہ برآمد شدہ سامان تھانہ ساحل اور درخشاں میں درج مقدمات میں چھینا گیا تھا۔