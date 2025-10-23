صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے کاٹھیاواڑ ہاؤسنگ سوسائٹی کے رفاہی پلاٹ کو کمرشل اسکول کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف پاسبان کی دائر آئینی درخواست پر ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو 45 روز میں شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔۔۔

 سندھ ہائیکورٹ کے دو رکنی بینچ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس عبدالمبین لاکھو نے پاسبان کے چیئرمین الطاف شکور کی جانب سے دائر آئینی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ کاٹھیاواڑ ہاؤسنگ سوسائٹی آدم جی نگر میں ڈائیگنوسٹک سینٹر کے لیے مختص رفاہی پلاٹ پر اسکول تعمیر کر کے اسے کرائے پر دے دیا گیا ہے ۔

 

