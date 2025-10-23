نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان
سائنس میں کامیابی کا تناسب 78.26اورجنرل گروپ میں 54.38فیصد رہا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے پہلے سالانہ امتحانات 2025 جماعت نہم سائنس و جنرل گروپ ریگولر اور پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ چیئرمین بورڈ غلام حسین سوہونے کہا کہ نتائج میں شفافیت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ، انہوں نے تمام پرچوں میں کامیاب طلباء و طالبات کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر ناظم امتحانات ڈاکٹر حمزو خان تگڑ اور رزلٹ کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے ۔ تفصیلات کے مطابق سائنس گروپ میں ایک لاکھ 77ہزار 660طلباء و طالبات رجسٹر ڈ ہوئے جن میں سے ایک لاکھ 75ہزار 511طلباء وطالبات امتحانات میں شریک ہوئے اور کامیابی کا تناسب 78.26 فیصد رہا۔ اسی طرح جنرل گروپ ریگولراور پرائیویٹ میں میں 15ہزار 954امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی، 14 ہزار984 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جبکہ 970 امیدوار غیر حاضر رہے ۔ جنرل گروپ ریگولر میں چھ پرچوں میں 2ہزار204،پانچ پرچوں میں 986، چار پرچوں میں 512، تین پرچوں میں 292۔ دو پرچوں میں 166اور ایک پرچے میں 148 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی اور کامیابی کا تناسب57.17فیصد رہا۔ علاوہ ازیں پرائیویٹ جنرل گروپ میں 5 ہزار 46 امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی،4ہزار 689 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جبکہ 357امیدوار غیر حاضر رہے ۔