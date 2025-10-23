صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کے ہمراہ گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس سندھ سیکرٹیریٹ میں منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں وزیر بلدیات سندھ کو گریٹر کراچی پلان 2047 کے منصوبے کی موجودہ پیش رفت اور پہلی پروجیکٹ اسٹیرنگ کمیٹی کے فیصلوں پر عملدرآمد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔وزیر بلدیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اتھارٹی کے تعاون سے گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 کراچی کا شہری، ماحولیاتی اور اقتصادی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی لانے کا حامل منصوبہ ہوگا،تمام اسٹیک ہولڈرز اور زمین کی ملکیت رکھنے والی ایجنسیوں، یوٹیلٹی ایجنسیوں کے ساتھ مشاورت سے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی جائے ۔ مختصر، درمیانی اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے جو قابل عمل ہو۔

 

