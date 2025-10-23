صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

  • کراچی
سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

درجہ اول ٹماٹر فی کلو 282روپے نیلامی بھاؤ سے کم کر کے 207روپے مقرر ٹماٹر اور دیگر اشیاء کی سر کاری قیمتوں کو سختی سے نافذ کریں،کمشنر کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سیدحسن نقوی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی تطہیراور اسے شفاف بنانے کے لئے سخت اور مربوط مانیٹرنگ شروع کر دی ہے ، اسسٹنٹ کمشنرگلزار ہجری عرفان نظامانی کو مانیٹرنگ کا انچارج مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر نے ان احکامات پر عمل کرتے ہوے اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی کی نگرانی میں مانٹرنگ کے عمل شروع کرنے کے لئے اقدامات کئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کمشنرکو منگل کو مانیٹرنگ نظام کے نفاذ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں بتایا گیا کہ سبزی منڈی میں ٹماٹر سمیت تمام سبزیوں اور فروٹس کی آکشن کی مانیٹرنگ کا نظام سخت کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے مارکیٹ کمیٹی، اور بیورو آف سپلائی کے افسران کے ہمراہ ٹماٹر کی نیلامی کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو درجہ اول ٹماٹر فی کلو 282 روپے نیلامی بھاؤ سے کم کر کے 207 روپے مقرر کئے گئے جبکہ درجہ دوم ٹماٹر فی کلو 254 روپے سے 141 روپے مقرر کئے گئے ۔ رپورٹ کے مطابق ٹماٹر کی مقامی پیداوار میں بتدریح اضافہ ہو رہا ہے ،امید ہے اگلے دو روز میں قیمتوں میں معمول پر آجائیں گی۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹماٹر اور دیگر اشیاء کی سر کاری قیمتوں کو سختی سے نافذ کریں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر

ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی

اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن