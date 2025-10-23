خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور
انکلیوسوسٹی صحت، تعلیم، رہائش اور روزگار کیلئے مثالی جگہ ہوگی،وزیراعلیٰ منصوبے میں اسپورٹس کمپلیکس بھی شامل کیا جائے ،مرادعلی شاہ کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیراعلیٰ ہاؤس میں انکلیوسِو سٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 75 ایکڑ پر محیط منصوبے کے جامع ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ خصوصی افراد اور معذور شہریوں کے لیے پاکستان کی پہلی جامع کمیونٹی ماڈل کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے ۔اجلاس میں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، سیکریٹری برائے وزیراعلیٰ رحیم شیخ، سیکریٹری محکمہ بااختیاری معذور افراد (ڈی ای پی ڈی پی) طٰحہ فاروقی ودیگرنے شرکت کی۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ انکلیوسِو سٹی معذور افراد کے لیے صحت، تعلیم، رہائش اور روزگار کی سہولتوں کے ساتھ رسائی، شمولیت اور بااختیاری کی ایک مثالی جگہ ہوگی۔ یہ منصوبہ 75 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے جو سندھ حکومت کے تمام شہریوں کے لیے بغیر رکاوٹ ماحول کے وژن کی عکاسی کرتا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے بتایا کہ انکلیوسِو سٹی میں رہائشی بلاکس، تعلیمی و تربیتی کمپلیکس، بحالی مراکز، نو ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن فار ایمپاورنگ پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کے لیے دفاتر، اسپتالوں کے ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ بلاکس، غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک کے لیے زونز، کلینیکل یونٹس، او پی ڈی اور سی آرٹس سہولتیں، انٹینسیو آؤٹ پیشنٹ بلاکس اور فنی تربیتی مراکز شامل ہوں گے ۔