میرپورخاص:پولیس میں بھرتی مزید 69امیدواروں کو آفر لیٹر جاری

  • کراچی
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) پولیس میں میرٹ پر بھرتی ہونے والے 2024/SPD 01 کے مزید 69 امیدواروں کو آفر لیٹر جاری کر دئیے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ۔۔۔

ڈی آئی جی شہید بے نظیرآباد رینج کے احکامات، ایس ایس پی میرپورخاص ڈاکٹر سمیر نور چنہ کی ہدایات پر ڈی ایس پی سی آئی اے کریم بخش بلوچ ، ڈی ایس پی ایڈمن دھنی بخش مری اور آفس سپرنٹنڈنٹ علی حسن دل نے میرپورخاص پولیس میں بھرتی کے لئے کامیاب ہونے والے مزید 69 امیدواروں میں آفر لیٹر تقسیم کردیے ۔ میرپورخاص پولیس میں بھرتی کیلئے خواہشمند امیدواروں میں 10 خواتین، 56 مرد اور 3 اقلیتی کوٹہ کے امیدوار کامیاب قرار پائے ، جنہیں ایس ایس پی آفس مدعو کرکے آفر لیٹر تقسیم کیے گئے ۔ میرپورخاص پولیس میں بطور مرد/خواتین کانسٹیبل میں بھرتی ہونے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ تمام امیدواروں کی دستاویزات کی ضروری جانچ پڑتال، پولیس ویری فکیشن اور میڈیکل فٹنس کے بعد باقاعدہ تقرر نامے جاری کیے جائیں گے۔

 

