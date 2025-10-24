صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:بی آئی ایس پی عملے سمیت 22ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

میرپورخاص:بی آئی ایس پی عملے سمیت 22ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

مستحقین کی امدادی رقوم سے غیر قانونی کٹوتی کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھےایف آئی اے نے ریمانڈ کے لئے کنزیومر کورٹ میں پیش کر دیا، سخت کارروائی ہوگی، حکام

میرپور خاص (بیورو رپورٹ ) میرپورخاص اور جھڈو بی آئی ایس پی سینٹرز پر چھاپے اور ایف آئی اے کی جانب سے حراست میں لئے گئے بی آئی ایس پی عملے ، ڈیوائس ہولڈرز اور ایجنٹس کو، جن کی تعداد 22 ہے ، ایف آئی اے پولیس اسٹیشن پر مقدمہ درج کرنے کے بعد ریمانڈ کے لئے کنزیومر کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ گرفتار ملزموں میں احسان علی، امر سنگھ، شہزاد علی، ندیم، گیان، محمد جمین، جعفر علی، محمد بخش، جمن، عبدالحمید، رجب، عبدالحمید، کاشف علی، محمد اشرف ، شاہنواز، سہیل ایوب اور اشفاق حسین کے خلاف ایف آئی اے کرائم سرکل میرپورخاص میں مقدمہ نمبر 8/2025 زیر دفعہ 406,419,420,467,468,471,109 پی پی سی کے تحت شہزاد علی آرائیں کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ملزم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق اور نادار خواتین کی امدادی رقوم میں سے 1500 سے 2000 روپے تک کی غیر قانونی کٹوتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے ۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزموں کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے ۔ جبکہ شواہد کی روشنی میں کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حکام نے واضح کیا کہ عوامی فنڈز میں خورد برد کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔

 

