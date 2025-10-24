صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
محراب پور:سی آئی اے نے 19کلو چرس برآمد،2ملزم گرفتارکرلئے

بچا خان اور صدیق اللہ کے خلاف مقدمہ درج،مورو میں ملزم منشیات سمیت گرفتارنوشہرو فیروز، مٹھیانی ودیگر علاقوں سے مطلوب و اشتہاری سمیت 4ملزم پکڑے گئے

محراب پور (نمائندہ دنیا) سی آئی اے پولیس نوشہرو فیروز کی بڑی کارروائی، 19 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے 2 ملزم گرفتار کرلئے ۔ سی آئی اے پولیس ذرائع کے مطابق ایک کارروائی میں بچا خان ولد عبدالباری پٹھان اور صدیق اللہ ولد نور محمد پٹھان کو 19 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس سمیت گرفتار کرلیا ۔ ملزم صدیق اللہ سے 10 کلو اور ملزم بچا خان سے 9 کلو چرس برآمد ہوئی ۔ ملزموں کا تعلق قلعہ عبد اللہ سے ہے ۔ ملزموں کے خلاف منشیات ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے ۔ ادھر ضلعی پولیس ترجمان نوشہرو فیروز پولیس شوکت کلو کے مطابق مورو پولیس نے ایک کارروائی میں منشیات فروش روشن سیال کو 550 گرام چرس سمیت گرفتار کرلیا ۔ محراب پور پولیس نے ایک کارروائی میں پرویز سولنگی کو 6 بوتل شراب سمیت گرفتار کرلیا ۔ نوشہرو فیروز پولیس نے ایک کارروائی میں قتل کے مقدمے میں اشتہاری آصف عرف یاسین شاہ کو گرفتار کرلیا ۔ مٹھیانی پولیس نے ارادہ قتل کیس میں مطلوب روپوش ملزم ڈھولن سیال کو گرفتار کرلیا ۔ مورو پولیس نے ایک کارروائی میں قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گدا حسین میرانی کو گرفتار کرلیا ۔ درس پولیس نے ارادہ قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم بہاول،اللہ بخش اور غلام عباس لنجار کی نشاندہی پر ایک شاٹ گن، کلہاڑی اور لاٹھی برآمد کرلی۔

 

