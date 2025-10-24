لسبیلہ، محراب پور:ٹریفک حادثات میں 4جاں بحق، 14زخمی
مکران کوسٹل ہائی وے پر حادثہ ٹریلر الٹنے سے پیش آیا، بچے کی شناخت نہ ہو سکیمحراب پور میں حادثات قومی شاہراہ کے مرمتی کام، تیز رفتاری کے باعث ہوئے
لسبیلہ، محراب پور، پنگریو (نمائندگان ددنیا) مکران کوسٹل ہائی وے ، محراب پور میں ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق مکران کوسٹل ہائی وے دلتوس کے مقام پر ٹریلر الٹنے سے 3افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہوگیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمی کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال اوتھل منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطا بق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہو نے والوں میں مدثر ولد خان بہادر ،محمد یوسف ولد بادشا ہنواز اور ایک بچہ شامل ہے جس کی شناخت نہیں ہوسکی ،جبکہ زخمی کی شنا خت سید ملک کے نام سے ہو ئی۔ ٹریلر گوادر سے کراچی آرہا تھا ۔ محراب پور سے نمائندے کے مطابق سدھوجا تھانے کی حدود قومی شاہراہ پر مورو سے رند موری جانے والا تیز رفتار رکشہ الٹنے سے ڈرائیور امتیاز علی چانڈیو جاں بحق، جیھو لغاری، الٰہی بخش اور غلام علی شدید زخمی ہوگئے ۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھریا سٹی تھانے کی حدود دالی اسٹاپ پر مسافر بس ٹائر پھٹ جانے کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں خواتین، بچوں سمیت 10افراد زخمی ہوگئے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دی اور محمد ثقلین، مشتاق احمد، اویس احمد، محمد رمضان سمیت 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ۔ حادثہ قومی شاہراہ کے جاری مرمتی کام کے باعث پیش آیا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ پنگریو ٹنڈو باگو روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں ملاح برادری کے سکندر اور 10 سالہ آصف زخمی ہوگئے۔