دڑو،گرد و نواح میں جلدی امراض وبائی شکل اختیار کرگئے
بچوں، خواتین سمیت سیکڑوں افراد متاثر، سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز، ادویات کی قلتسرکاری طور پر مرض کی روک تھام کیلئے توجہ نہیں دی جا رہی ، وزیراعلیٰ نوٹس لیں،مکین
دڑو (نمائندہ دنیا) دڑو اور گرد و نواح کے سیکڑوں دیہات میں جلد اور خارش کی بیماری نے وبائی شکل اختیار کرلی، سیکڑوں بچوں، خواتین، نوجوان اور بوڑھے افراد جلدی بیماری میں مبتلا ہوگئے ۔ ہر گھر کے 3سے 5 افراد اس بیماری کا شکار ہیں۔ ضلع سجاول کی ٹاؤن کمیٹی دڑو، یونین کونسل خانپور، لائق پور، بنوں، بچل گگو، حسین پور، سید اکبر شاہ سمیت دیگر یوسیز کے گائوں ابڑال، بابو لاشاری، پیر محمد ، رتو لاشاری سمیت گرد و نواح کے 50 سے زائد دیہات میں جلدی بیماری نے وبائی شکل اختیار کر رکھی ہے ۔ گائوں کے مکین وفا مشتاق لاشاری، علی اکبر ، جمن ملاح، لطیف شورو اور دیگر کا کہنا ہے جلدی بیماری نے ہر شخص کو متاثر کیا ہوا ہے، پہلے جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے دانے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ خارش میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے زخم بن جاتے ہیں۔ گائوں والوں کا کہنا تھا کہ سرکاری طور پر اس مرض کی روک تھام کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ،جس کی وجہ سے کئی دیہات میں یہ بیماری وبائی شکل اختیار کر گئی ہے ۔جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور ادیات کی شدید کمی کا سامنا ہے ۔مکینوں نے وزیراعلیٰ ، محکمہ صحت، ضلع سجاول کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا فوری طور پر محکمہ صحت کی ٹیمیں تشکیل دیکر مریضوں کا علاج کرایا جائے۔