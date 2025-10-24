جعلی کال سینٹر پر چھاپہ، 3ملزمان فرار، 12لیپ ٹاپ برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (سی آئی اے )نے گلستان جوہر بلاک 14 میں جعلی کال سینٹر پر کارروائی کی۔ ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ کے مطابق چھاپہ پہلے سے گرفتار ملزمان طلال افسر عرف میجر ظفر اور۔۔۔
مبشر گل کی نشاندہی پر مارا گیا۔چھاپے کے دوران کال سینٹر سے 12 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے جبکہ 3 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ گرفتار ملزم طلال افسر نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے ساتھی مبشر گل کے ساتھ اسپوفنگ سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے ، جس کے ذریعے کال سینٹر سے مختلف لوگوں کو کال کی جاتی تھیں۔ملزمان اس سافٹ ویئر کے ذریعے پاکستان اور بیرونِ ملک میں مالدار افراد کو کال کرکے بھتہ طلب کرتے تھے ۔ طلال افسر نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کے علاقے سے ایک تاجر کو اغوا کر کے بھی بھتہ وصول کر چکے ہیں۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں ۔