صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی کال سینٹر پر چھاپہ، 3ملزمان فرار، 12لیپ ٹاپ برآمد

  • کراچی
جعلی کال سینٹر پر چھاپہ، 3ملزمان فرار، 12لیپ ٹاپ برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (سی آئی اے )نے گلستان جوہر بلاک 14 میں جعلی کال سینٹر پر کارروائی کی۔ ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ کے مطابق چھاپہ پہلے سے گرفتار ملزمان طلال افسر عرف میجر ظفر اور۔۔۔

 مبشر گل کی نشاندہی پر مارا گیا۔چھاپے کے دوران کال سینٹر سے 12 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے جبکہ 3 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ گرفتار ملزم طلال افسر نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے ساتھی مبشر گل کے ساتھ اسپوفنگ سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے ، جس کے ذریعے کال سینٹر سے مختلف لوگوں کو کال کی جاتی تھیں۔ملزمان اس سافٹ ویئر کے ذریعے پاکستان اور بیرونِ ملک میں مالدار افراد کو کال کرکے بھتہ طلب کرتے تھے ۔ طلال افسر نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کے علاقے سے ایک تاجر کو اغوا کر کے بھی بھتہ وصول کر چکے ہیں۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان

ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان

ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ