ناردرن بائی پاس کے قریب مسلح ملزمان ڈمپر چھین کر فرار

  • کراچی
ناردرن بائی پاس کے قریب مسلح ملزمان ڈمپر چھین کر فرار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود ناردرن بائی پاس کے قریب سے مسلح ملزمان مبینہ طور پر ڈمپر چھین کر فرار ہوگئے ۔۔۔۔

صدر ڈمپر ایسوسی ایشن حاجی لیاقت محسود کے مطابق گزشتہ رات تقریباً تین بجے ناردرن بائی پاس سے ناگن چورنگی کی جانب جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر ایک ڈرائیور عصمت اللہ سے اس کا ڈمپر چھین لیا۔ڈمپر رجسٹریشن نمبر ہے TKZ 918 چھیننے کے دوران ڈاکوؤں نے ڈرائیور کو خوف و ہراس میں مبتلا بھی کیا۔ حاجی لیاقت محسود کا واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت ہم پر تو تمام پالیسیاں لاگو کرتی ہے ، مگر ہمارے تحفظ کیلئے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے ۔حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر کے ڈمپر برآمد کیا جائے  ۔

 

