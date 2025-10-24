صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیگم نصرت بھٹو کی برسی پر پیپلز پارٹی ملیر کی جانب سے تعزیتی ریفرنس

کراچی (اسٹاف رپورٹر )بیگم نصرت بھٹو کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی ملیر کی جانب سے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں پیپلز پارٹی ملیر کے صدر ایم پی اے راجہ رزاق بلوچ،جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو،ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد،سیکریٹری اطلاعات شاہ جہاں خان ایم پی اے محمد ساجد جوکھیو،پیپلز پارٹی ملیر کے سینئرنائب صدر عدیل اختر شیخ،صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی،ایم پی اے یوسف مرتضی بلوچ،پیپلز پارٹی ملیر کے نائب صدر ریاض بلوچ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں،لیڈیز ونگ،کارکنان و عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ رزاق بلوچ نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کی خاطر سب سے بڑی قربانیاں بیگم نصرت بھٹو نے دی۔

