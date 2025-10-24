صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جمعیت طالبات کے تحت میڈ اسٹوڈنٹس ایکسپو کا انعقاد

  • کراچی
اسلامی جمعیت طالبات کے تحت میڈ اسٹوڈنٹس ایکسپو کا انعقاد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسلامی جمعیت طالبات پاکستان میڈیکل کالجز، صوبہ سندھ کے تحت میڈیکل اسٹوڈنٹس ایکسپو بنام \"دی بیکن \"نجم الدین آڈیٹوریم، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، کراچی میں منعقد کیا گیا۔۔۔۔

اس کا مقصد میڈیکل کی طالبات کو اپنے شعبہ کے حساب سے کامیاب خواتین سے متعارف کروانا اور انکو درپیش مسائل، سوالات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ خصوصی سیشن بھی رکھا گیا جس میں حالات حاضرہ کے تناظر میں امت مسلمہ کے کردار اور بطور مسلمان ڈاکٹر ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی ۔پروگرام میں میڈیکل کالجز بشمول ڈاؤ میڈیکل کالج، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی، ڈاؤ اوجھا اور دیگر اداروں سے طالبات نے شرکت کی۔ مختلف مقابلہ جات کا انعقاد بھی کیا گیا جبکہ دیگر تفریح اور دلچسپی کے لیے متنوع و دلکش اسٹالز بھی لگائے گئے ۔

 

