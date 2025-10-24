انصاف لائرز فورم کاسٹی کورٹ میں احتجاج ،بانی کی رہائی کا مطالبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)انصاف لائرز فورم کی جانب سے سٹی کورٹ میں احتجاج کیا گیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لئے احتجاج کیا۔انصاف لائرز فورم کے سینئر وکلاء نے سٹی کورٹ میں احتجاج اور ریلی نکالی۔۔۔
۔بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں تاخیری حربوں کے خلاف بھی سخت نعرے بازی کی گئی۔ ایڈووکیٹ شجاعت علی خان کا کہنا تھاکہ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائل چلایا جائے ، عدلیہ آزاد نہیں ہے عدلیہ کو آزادی کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔