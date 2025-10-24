صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انصاف لائرز فورم کاسٹی کورٹ میں احتجاج ،بانی کی رہائی کا مطالبہ

  • کراچی
انصاف لائرز فورم کاسٹی کورٹ میں احتجاج ،بانی کی رہائی کا مطالبہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انصاف لائرز فورم کی جانب سے سٹی کورٹ میں احتجاج کیا گیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لئے احتجاج کیا۔انصاف لائرز فورم کے سینئر وکلاء نے سٹی کورٹ میں احتجاج اور ریلی نکالی۔۔۔

۔بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں تاخیری حربوں کے خلاف بھی سخت نعرے بازی کی گئی۔ ایڈووکیٹ شجاعت علی خان کا کہنا تھاکہ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائل چلایا جائے ، عدلیہ آزاد نہیں ہے عدلیہ کو آزادی کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد، بڑے منصوبوں کیلئے پراجیکٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ

بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

بھارت طاقت کے زور پر تحریک آزادی دبا نہیں سکتا، بیرسٹر سلطان

فرقہ واریت اور نفرت انگیز ی روکنے میں علما مدد کریں ، ڈی سی

نصرت بھٹو کی جمہوری جدوجہد تاریخِ کا سنہرا باب : پیپلز پارٹی

وزیر تعلیم سے خصوصی ایلچی یو این برائے روڈ سیفٹی کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ