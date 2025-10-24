صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلسازی کا ملزم بہزاد گرفتار، جعلی کرنسی ڈالرز اور جوائننگ آرڈرز برآمد

  • کراچی
جعلسازی کا ملزم بہزاد گرفتار، جعلی کرنسی ڈالرز اور جوائننگ آرڈرز برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) تھانہ گارڈن پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی کرنسی اور ڈالرز کی جعلسازی میں ملوث ملزم بہزاد کو گرفتار کر لیا۔۔۔۔

گرفتار ملزم کے قبضے سے جعلی پاکستانی کرنسی اور ڈالرز کے علاوہ پی آئی اے اور اے این ایف کے جعلی جوائننگ آرڈرز بھی برآمد ہوئے ۔ملزم کے قبضے سے جعلی چیکس، پلاٹ کے جعلی کاغذات، جعلی ڈالر بنانے کے لیے کالے کاغذ، کیمیکل اور دیگر اشیاء بھی حاصل ہوئیں۔ پولیس کے مطابق بہزاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ سادہ لوح شہریوں کو نوکری دلوانے کے جھانسے میں لوٹتا تھا اور جعلی جوائننگ آرڈرز دیتا تھا۔

 

