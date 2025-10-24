بلڈر جاوید اقبال کے مبینہ اغوا کا کیس، فریقین کو نوٹس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے بلڈر جاوید اقبال کے مبینہ اغوا سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران آئی جی سندھ، وزارتِ داخلہ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب طلب کرلیا۔ ۔۔۔
عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی کردی۔ سندھ ہائیکورٹ میں بلڈر جاوید اقبال کے مبینہ اغوا سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارتِ داخلہ، آئی جی سندھ، ہوم ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا ۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ جاوید اقبال زمزمہ میں اپنے آفس میں موجود تھے جب 10 سے 12 نامعلوم افراد دفتر میں داخل ہوئے ۔کچھ افراد پولیس کی وردی میں جبکہ دیگر سادہ لباس میں تھے جنہوں نے جاوید اقبال کو زبردستی ساتھ لے جاکر لاپتہ کردیا۔ وکیلِ نے عدالت کو بتایا کہ مقامی تھانے سے رابطہ کیا گیا مگر اہلکاروں نے گمشدگی کی درخواست وصول کرنے سے انکار کردیا۔ اگر جاوید اقبال، طاہر علی یا ابوبکر کے خلاف کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد آئی جی سندھ و دیگر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے اپنی رپورٹ آئندہ سماعت سے قبل جمع کرائیں۔