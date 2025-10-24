صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی عمارت کی تعمیر پرایس بی سی اے افسران کی ضمانت مسترد

  • کراچی
غیر قانونی عمارت کی تعمیر پرایس بی سی اے افسران کی ضمانت مسترد

طارق مگسی اور احتشام الحق گرفتار ،اینٹی کرپشن کورٹ میں14 نومبر کو پیشی کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے چار منزلہ عمارت کی غیر قانونی تعمیر کی اجازت دینے کے الزام میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی رجسٹرار اور انسپکٹر کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے دونوں افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ایس بی سی اے کے افسران طارق مگسی اور احتشام الحق پر بلڈر ذیشان شریف کو بغیر منظور شدہ نقشے کے 4منزلہ عمارت تعمیر کرنے کی غیر قانونی اجازت دینے کا الزام ہے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد قرار دیا کہ ملزمان کے خلاف جعلسازی، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزامات ہیں، اس لیے ضمانت کی درخواستیں ناقابلِ قبول ہیں۔ فیصلے کے بعد دونوں افسران کو عدالت کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا اور عدالتی حکم پر جیل منتقل کردیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت کیلئے دونوں ملزمان کو 14 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے ۔علاوہ ازیں سندھ ہائی کورٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کے رہائشیوں سے کے ایم سی کی جانب سے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے سی ای او ملیر کنٹونمنٹ کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا ہے ۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سی ای او ملیر کنٹونمنٹ آئندہ سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہوں یا تحریری جواب جمع کرائیں۔دورانِ سماعت کے ایم سی کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی، جس پر عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 29 نومبر تک ملتوی کردی۔ 

