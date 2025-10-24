کے ڈی اے میں اربوں کے ٹھیکے بغیر ٹینڈر دینے کا انکشاف
وزیرِ اعلیٰ کا نوٹس،ناصر شاہ اور جام خان شورو مشترکہ طور پر تحقیقات کریں گے کریم آباد انڈر پاس منصوبہ پرانے ٹینڈر پر جاری رکھنا سنگین خلاف ورزی ، کنٹریکٹرز
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (کے ڈی اے )میں 11 ارب 33 کروڑ روپے کے ٹھیکے ٹینڈر کے بغیر دینے کا انکشاف ہوا ہے ۔وزیرِ اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کے ڈی اے کے کنسلٹینسی ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔صوبائی وزراء ناصر شاہ اور جام خان شورو مشترکہ طور پر تحقیقات کریں گے ۔سندھ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ کریم آباد انڈر پاس منصوبے کی لاگت 700 ملین سے بڑھ کر 3 ہزار 810 ملین کی گئی۔شکایت میں کہا گیا ہے کہ کے ڈی اے نے منصوبہ پرانے ریٹس پر دیا،
بعد میں غیر قانونی طور پر نئے ریٹس لگائے ، منصوبہ منسوخ کرنے کے بجائے پرانے ٹینڈر پر جاری رکھنا سنگین خلاف ورزی ہے ۔واضح رہے کہ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ کریم آباد انڈر پاس منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل ہوجائے گا۔ مینا بازار انڈر پاس کا سنگ بنیاد 23 دسمبر 2023 کو سابق نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نے رکھا۔کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس 1.2 کلومیٹر طویل انڈر پاس کے منصوبے کو محض 10 ماہ میں اکتوبر 2024 تک مکمل ہونا تھا۔ پانی، سیوریج، گیس اور بجلی کی لائنوں کی وجہ سے یہ دو سال بعد بھی زیر تعمیر ہے ، اس سال ستمبر میں اسے مکمل ہونا تھا لیکن اب اسے سال کے آخر تک مکمل کیا جائے گا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے ۔منصوبے کے تحت دو لین آنے اور دو لین جانے کیلئے تعمیر کیے جارہے ہیں۔