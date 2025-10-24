صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی پریس کلب میں دیوالی کی تقریب ہندو برادری کے اہم رہنماؤں کی شرکت

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) دیوالی کی تقریب گزشتہ روز کراچی پریس کلب میں منعقد ہوئی جس میں ارکان کراچی پریس کلب ،ان کے بچوں سمیت ہندو برادری کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی ۔۔۔

 اس موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی اور مٹھائی بھی کھلائی گئی ۔تقریب میں شریک رہنماؤں لچھمن سنگھ،شمس کیریو ،طاہر حسن خان، ڈاکٹر نیل کنتھ، پرشوتم رامانی، درشن سچدیو،رمیش راجا، سیما میہشوری، خالدہ زلف، سہیل سانگی، قاضی آصف،راشد پنہور، فخر امام اور دیگر نے کہا کہ یہ تہوار پیار محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے ، اس طرح کے تہوار منا کر خوشیاں بانٹنی چاہئیں۔

 

