پارٹی نے خواتین کی فلاح کیلئے تاریخی اقدامات کئے ، فریال تالپور
گھروں کی ملکیت خواتین کے نام، پنک بس،الیکٹرک اسکوٹیز اسکیم متعارف کرائی چینی قونصلیٹ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تقریب سے خطاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی محض دو ہمسایہ ممالک کے تعلقات تک محدود نہیں، بلکہ امن، ترقی اور برابری کے مشترکہ خوابوں کی شراکت داری ہے ، یہ دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے ، جو باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر قائم ہے ۔ کراچی میں چین کے قونصلیٹ کی جانب سے خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فریال تالپور نے کہا کہ خواتین کی ترقی دراصل قومی ترقی کی ضمانت ہے اور شہید بینظیر بھٹو نے خواتین کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی جدوجہد کو نئی جہت دی۔۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کی فلاح کے لیے تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، گھریلو تشدد سے تحفظ کے قوانین، اور خواتین کی معاشی خودمختاری کے منصوبے اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی ملکیت خواتین کے نام پر رکھی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے خواتین کے لیے پنک بس سروس اور پنک الیکٹرک اسکوٹیز اسکیم کے ذریعے محفوظ اور باوقار سفری سہولت فراہم کی ہے ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اپنی پالیسیوں کا مرکز رکھا ہے ۔چینی قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ نے کہا کہ خواتین انسانی تہذیب کی تشکیل میں بنیادی کردار رکھتی ہیں۔