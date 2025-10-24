صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن حدیدمیں3 ماہ سے پانی کی بندش،چیف سیکریٹری کانوٹس

  • کراچی
چیف ایگزیکٹو واٹر بورڈ اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کرلیمکینوں کاصبربھی جواب دے گیا،اسکولوں کے طلبہ کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ

کراچی (سٹی ڈیسک)گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں اسٹیل ملز کی ایڈہاک انتظامیہ کی جانب سے پانی کے مصنوعی بحران پر چیف سیکریٹری سندھ نے نوٹس لے لیا۔نوٹس سماجی کارکن آصف بھٹو کی درخواست پر لیا گیا۔درخواست گزار کے مطابق گلشن حدید و اسٹیل ٹاؤن میں اسٹیل ملز پانی فراہم کرتی ہے ، 3 ماہ سے پانی بند ہے ،پانی کا بل جمع کروانے کے باوجود پانی نہیں دیا جارہا، واٹر بورڈ نے اسٹیل ملز وال تک پانی کی لائن ڈال دی لیکن اب تک پانی بحال نہیں کیا گیا۔چیف سیکریٹری نے پانی کی عدم فراہمی پر چیف ایگزیکٹو واٹر بورڈ اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کرلی۔دوسری جانب گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے مکینوں کا صبرجواب دے گیا۔تین ماہ سے جاری پانی کی بندش کیخلاف مکینوں نے اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا۔بچوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر درج تھا ہمیں پانی دو، ہم اسکول جانا چاہتے ہیں، پانی ہماری ضرورت ہے ۔مظاہرین نے کہا کہ پچھلے تین ماہ سے پانی کی بوند تک نہیں آ رہی، والدین ٹینکر کامہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود واٹر بورڈ اور اسٹیل مل انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔بچوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں،تین ماہ سے پانی بندش کا شکار گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے مکین حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔

 

