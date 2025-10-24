بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤکی مہم 3نومبر سے شروع
6لاکھ بچوں کو دوا پلانے کا ہدف مقرر،اسکولز،کالجز میں آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کمشنر کراچی کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں افسران کو مہم کو کامیاب بنانے کاحکم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیرِ صدارت بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ اور علاج سے متعلق مہم کے انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر ون غلام مہدی شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز رابعہ سید، انٹرایکٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ریجنل منیجر ارسلان احمد، ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، بلدیہ عظمیٰ اور ضلعی بلدیات کے افسران شریک ہوئے ۔اجلاس میں آئی آر ڈی کے نمائندے نے مہم کی تفصیلات اور بچوں کو درپیش صحت کے مسائل پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ مہم 3 نومبر سے شروع ہو کر 8 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران پانچ سے 14 سال تک کے لڑکوں اور پانچ سے 18 سال تک کی لڑکیوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے دوا دی جائے گی۔ مجموعی طور پر کراچی بھر میں چھ لاکھ بچوں کو دوا پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، بلدیاتی ادارے اور دیگر متعلقہ محکمے مہم کے اہداف کے حصول کے لیے قریبی تعاون اور مربوط کوششیں کریں گے ۔ کمشنر نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ آئی آر ڈی کے ساتھ مل کر مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔انہوں نے محکمہ تعلیم کو ہدایت دی کہ اسکولوں، کالجوں اور مدارس میں بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے دستیاب دوا کا استعمال نہایت ضروری ہے ۔