واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

  • کراچی
واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

سی ایم سی کا قیام شہری سہولتوں کی فراہمی میں اہم سنگِ میل، مرتضیٰ وہاب ایک سال میں شہری شکایات کا مؤثر ازالہ ادارے کے لئے باعثِ فخر،احمدعلی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر (سی ایم سی)کے قیام کو ایک سال مکمل ہونے پر چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں میئر کراچی و چیئرمین واٹر کارپوریشن بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صدیقی، سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی، سی او او واٹر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان، ڈائریکٹر ٹریننگ الہی بخش، ڈائریکٹر آئی ٹی عبدالغنی شیخ، انچارج ہائیڈرنٹس سیل محمد صدیق اور انچارج آفیسر سی ایم سی سید فرحان ہاشمی سمیت کارپوریشن کے مختلف شعبہ جات کے افسران اور نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کیلئے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کا قیام ادارے کی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ شہریوں کی شکایات کا بروقت حل عوامی خدمت کے عزم کی عملی مثال ہے ،سی ایم سی نے اپنی بہترین کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ واٹر کارپوریشن جدید طرزِ حکمرانی اور شفاف نظام کی جانب گامزن ہے ۔ احمد علی صدیقی نے کہا کہ سی ایم سی کی ٹیم نے گزشتہ ایک سال کے دوران شہریوں کی متعدد شکایات کا مؤثر انداز میں ازالہ کیا جو ادارے کیلئے باعثِ فخر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ واٹر کارپوریشن کی پالیسی شفافیت، کارکردگی اور عوامی اعتماد کی بحالی پر مرکوز ہے ۔ اسداللہ خان نے کہا کہ کمپلین مینجمنٹ سینٹر کے قیام سے شہریوں اور ادارے کے درمیان براہِ راست رابطے میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ 

 

