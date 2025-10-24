سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ
چیف سیکریٹری کی زیر صدارت ڈینگی سے متعلق اجلاس،فوری اقدامات کی ہدایتڈینگی سے بچاؤ کے لیے وارڈز کا قیام ، مفت ٹیسٹ اور آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیرِ صدارت صوبے میں بڑھتے ہوئے ڈینگی کیسز کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کمشنر کراچی، سیکریٹری بلدیات، ڈائریکٹر جنرل صحت، تمام ڈویژنل کمشنرز، میونسپل کمشنر کے ایم سی اور محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے ۔محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے اکتوبر 2025 تک سندھ میں ڈینگی کے 982 کیسز رپورٹ ہوئے ، جن میں 641 کراچی اور 178 حیدرآباد کے ہیں۔ 239 اسپتالوں میں ڈینگی وارڈز قائم کیے گئے جن میں 1289 بستروں کی سہولت موجود ہے ۔ صوبے کے 117 سرکاری لیبارٹریوں میں مفت ڈینگی ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ 23 ہزار ٹیسٹنگ کٹس اسپتالوں کو دی گئی ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ٹیسٹ فیس کم کر دی گئی ہے ۔چیف سیکریٹری نے ہدایت دی کہ ڈینگی مچھروں کی افزائش کے مقامات پر فوری اقدامات کیے جائیں، لاروا کے خاتمے کیلئے سائنٹیفک بنیادوں پر اسپرے اور فیومیگیشن کی جائے ۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مؤثر فیومیگیشن کریں۔ انہوں نے یونین کونسل سطح پر فیومیگیشن پلان تشکیل دینے اور فوری عملدرآمد کی ہدایت بھی دی۔عوامی آگاہی کیلئے میڈیا پر ڈینگی سے بچاؤ کی مہم چلانے اور اسکولوں میں صبح کی اسمبلی کے دوران طلبہ کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔