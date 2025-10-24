صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

  • کراچی
سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

چیف سیکریٹری کی زیر صدارت ڈینگی سے متعلق اجلاس،فوری اقدامات کی ہدایتڈینگی سے بچاؤ کے لیے وارڈز کا قیام ، مفت ٹیسٹ اور آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیرِ صدارت صوبے میں بڑھتے ہوئے ڈینگی کیسز کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کمشنر کراچی، سیکریٹری بلدیات، ڈائریکٹر جنرل صحت، تمام ڈویژنل کمشنرز، میونسپل کمشنر کے ایم سی اور محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے ۔محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے اکتوبر 2025 تک سندھ میں ڈینگی کے 982 کیسز رپورٹ ہوئے ، جن میں 641 کراچی اور 178 حیدرآباد کے ہیں۔  239 اسپتالوں میں ڈینگی وارڈز قائم کیے گئے جن میں 1289 بستروں کی سہولت موجود ہے ۔ صوبے کے 117 سرکاری لیبارٹریوں میں مفت ڈینگی ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ 23 ہزار ٹیسٹنگ کٹس اسپتالوں کو دی گئی ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ٹیسٹ فیس کم کر دی گئی ہے ۔چیف سیکریٹری نے ہدایت دی کہ ڈینگی مچھروں کی افزائش کے مقامات پر فوری اقدامات کیے جائیں، لاروا کے خاتمے کیلئے سائنٹیفک بنیادوں پر اسپرے اور فیومیگیشن کی جائے ۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مؤثر فیومیگیشن کریں۔ انہوں نے یونین کونسل سطح پر فیومیگیشن پلان تشکیل دینے اور فوری عملدرآمد کی ہدایت بھی دی۔عوامی آگاہی کیلئے میڈیا پر ڈینگی سے بچاؤ کی مہم چلانے اور اسکولوں میں صبح کی اسمبلی کے دوران طلبہ کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ