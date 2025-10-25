سانگھڑ، محراب پور: ڈاکوؤں نے نوجوان ماردیا، دوسرا زخمی
موٹر سائیکلیں چھیننے میں مزاحمت پر گولیاں ماریں، جمیل نے اسپتال میں دم توڑامنصب بالادی اسپتال منتقل، لاکھا روڈ، کنڈیارو میں بھی ڈکیتی کی متعدد وارداتیں
سانگھڑ (نمائندگان دنیا) سانگھڑ اور محراب پور میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک نوجوان کو قتل اور دوسرے کو زخمی کردیا گیا، جبکہ لاکھا روڈ اور کنڈیارو میں بھی ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، تفصیلات کے مطابق سانگھڑ میں گزشتہ روز 13 جمڑاؤ کا رہائشی نوجوان جمیل احمد شر ذاتی کام کے سلسلے میں کھڈرو سے سانگھڑ نئی سی ڈی 70، ماڈل 2026 موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ راؤتیانی اسٹاپ کے قریب دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم ڈاکوؤں نے اسے روک کر موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، جمیل احمد شر نے مزاحمت کی۔ تو ڈاکوؤں نے تین گولیاں ماردیں، جمیل کو زخمی حالت میں راہگیروں نے سانگھڑ اسپتال پہنچایا، جہاں سے ڈاکٹروں نے حالت نازک ہونے پر اسے نوابشاہ اسپتال ریفر کردیا۔
جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ دوسری جانب محراب پور کے قریب بھریا روڈ پولیس تھانے کی حدود پکا چانگ رابطہ سڑک پر گرڈ اسٹیشن کے پاس رہزنوں نے منصب بالادی سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین لیا، مزاحمت پر نوجوان کو زخمی کر دیا اور فرار ہوگئے ، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، ادھر ہالانی تھانے کی حدود روہڑی کینال پل کے پاس رہزن اسلحہ کے زور پر یاسین لانگاہ سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ، لاکھا روڈ تھانے کی حدود میں محمد موسیٰ کھنڈ کے بنگلے کے پاس رہزنوں نے ایاز میمن اور منصور میمن سے موبائل فون، 5 ہزار روپے چھین لئے ۔