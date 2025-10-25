صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون سندھ: پولیو سے متعلق شعور اجاگر کرنے کیلئے ریلیاں

  • کراچی
اندرون سندھ: پولیو سے متعلق شعور اجاگر کرنے کیلئے ریلیاں

حیدر آباد، لاڑکانہ، سکھر، نوشہرو فیروز سمیت دیگر شہروں میں نکالی گئیںبچے ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کیلئے ملکر کوششیں کرنی چاہئیں، مقررین

حیدر آباد، لاڑکانہ، سکھر، نوشہرو فیروز (بیورو رپورٹس، نمائندگان دنیا) پولیوسے متعلق شعور اجاگر کرنے کیلئے سندھ بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جن سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کیلئے ہمیں مل کر کوششیں کرنی ہونگی۔ حیدرآباد میں ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کیلئے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس پرعزم ہیں کہ حیدرآباد اور سندھ بھر سے پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر شرجیل نور چنہ نے کہا کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کیلئے ہمیں مل کر کوششیں کرنی چاہئیں، اور ہر مہم کے دوران انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلانے چاہئیں تاکہ وہ اس خطرناک مرض سے محفوظ رہ سکیں اور ان کا مستقبل محفوظ ہو۔

سانگھڑ میں ڈپٹی کمشنر سارہ جاوید نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ پولیو مہم کے دوران اپنے بچوں کو لازمی ویکسین پلائے تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے۔ نوشہرو فیروز میں روٹری اراکین محمد موسیٰ گوندل، پروفیسر محمد بچل کاکیپوتہ ودیگر نے کہا کہ دنیا بھر سے پولیو کا خاتمہ ہوچکا ہے ، تاہم بدقسمتی سے صرف پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض موجود ہے ، جس کی ایک بڑی وجہ کچھ ذمہ دار اداروں کی عدم سنجیدگی اور ان والدین کا عدم تعاون ہے جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرتے ہیں۔ سکھر میں ایک دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا، میچ سے قبل عالمی یومِ پولیو پر عوامی آگہی کے سلسلے میں واک بھی منعقد کی گئی،میچ ڈی سی الیون کی ٹیم نے جیت لیا۔

 

