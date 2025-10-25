صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد: متعدد بچے خسرے میں مبتلا، ایک دم توڑ گیا

  • کراچی
جیکب آباد: متعدد بچے خسرے میں مبتلا، ایک دم توڑ گیا

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں خسرے کی وبا خطرناک صورت اختیار کرچکی ہے ، جس کے باعث متعدد بچے مرض میں مبتلا ہوگئے ، جبکہ گاؤں علی بیگ کنرانی کے رہائشی لال بخش کا تین سالہ معصوم بیٹا گلاب جاں بحق ہوگیا۔۔۔

 علاقہ مکینوں کے مطابق حالیہ دنوں میں متعدد دیہات میں بچوں میں خسرے کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تاہم ویکسی نیشن کا کوئی موثر انتظام نہیں، متاثرہ گاؤں میں بچے بیمار پڑے ہیں، علاقہ مکینوں اور والدین نے محکمہ صحت کے حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر طبی ٹیمیں متاثرہ علاقے روانہ کی جائیں، ویکسی نیشن اور علاج معالجے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید بچے اس وبا کا شکار نہ ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لاجسٹک پارٹنر بننے کے خواہاں، بین الملکی رابطے بڑھانے پر اتفاق

دھی رانی پروگرام ،راولپنڈی میں 84مستحق جوڑوں کی شادی

نومبر سے وسط دسمبر تک سموگ کی شدت،الرٹ جاری

تعلیمی بورڈز کو ڈیجیٹل کرنے میں ہر ممکن تعاون کرینگے ، وجیہہ قمر

سی پی او کی آج وارث خان ،بنی تھانوں میں کھلی کچہریاں ہونگی

ڈینگی بدستور بے قابو،24گھنٹے میں 31نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن