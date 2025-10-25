جیکب آباد: متعدد بچے خسرے میں مبتلا، ایک دم توڑ گیا
جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں خسرے کی وبا خطرناک صورت اختیار کرچکی ہے ، جس کے باعث متعدد بچے مرض میں مبتلا ہوگئے ، جبکہ گاؤں علی بیگ کنرانی کے رہائشی لال بخش کا تین سالہ معصوم بیٹا گلاب جاں بحق ہوگیا۔۔۔
علاقہ مکینوں کے مطابق حالیہ دنوں میں متعدد دیہات میں بچوں میں خسرے کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تاہم ویکسی نیشن کا کوئی موثر انتظام نہیں، متاثرہ گاؤں میں بچے بیمار پڑے ہیں، علاقہ مکینوں اور والدین نے محکمہ صحت کے حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر طبی ٹیمیں متاثرہ علاقے روانہ کی جائیں، ویکسی نیشن اور علاج معالجے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید بچے اس وبا کا شکار نہ ہوں۔