محراب پور: شرپسند عناصر کی فائرنگ سے سولر سسٹم تباہ
کوٹ لالو میں رکن سندھ اسمبلی کے عزیز نے زرعی زمین پرلگوا رکھا تھاگاؤں علی آباد میں واقعہ، متعددگرفتار، کشیدگی سے بچنے کیلئے چوکی قائم
محراب پور (نمائندہ دنیا) پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی کے عزیز اور یونین کونسل امن کے چیئرمین کی زرعی اراضی پر لگے ہوئے سولر سسٹم کو شرپسند عناصر نے فائرنگ کرکے تباہ کردیا، واقعہ کوٹ لالو پولیس تھانے کی حدود گاؤں علی آباد (مہاڑی) میں پیش آیا جہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کرکے پی پی پی رکن سندھ اسمبلی شیراز راجپر کے کزن اور یونین کونسل امن کے چیئرمین مجیب الرحمن راجپر کی زرعی اراضی کے ٹیوب ویل پر لگی سولر پلیٹس پو گولیاں چلا دیں، انہیں توڑ کر سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، دوسری طرف خیرپور ضلع کے مختلف پولیس تھانوں کی بھاری نفری، پولیس موبائلوں نے گاؤں حکیم علی نواز شر کا گھیراؤ کیا ہے ، ذرائع کے مطابق پولیس نے گاؤں سے متعدد افراد کو شبہ کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے اور کئی گھروں کو مسمار بھی کر دیا ہے ، مزید کشیدگی سے بچنے کیلئے پولیس نے گاؤں میں پولیس چوکی بھی قائم کر دی ہے۔